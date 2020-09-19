إصابة "سالم الدوسري" و"جيوفينكو" لاعبي "الهلال" بفيروس كورونا

الفيروس كان قد أصاب عدداً من لاعبي الفريق ويخضعون للحجر الصحي

تأكّدت إصابة لاعبَي الهلال سالم الدوسري؛ وسيبسايان جيوفينكو؛ بفيروس كورونا المستجد قبل يومين من مواجهة الفريق شهر خودرو الإيراني .

وأعلن اللاعب سالم الدوسري؛ نجم فريق الهلال إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على تطبيق "سناب شات".

وكتب اللاعب تدوينة، قال فيها: "الحمد لله على قضاء الله وقدره"، حيث قام بوضع صورة تعبيرية للفيروس.

يُذكر أن الفيروس كان قد أصاب عدداً من لاعبي الهلال حيث يخضعون للحجر الصحي حالياً.

تأتي إصابة سالم الدوسري؛ وجيوفينكو؛ قبل نحو يومين مواجهة الفريق القادمة في الجولة الخامسة أمام فريق شهر خودرو الايراني.

يحتل الهلال المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط ويحتاج إلى الفوز في مباراة قادمة من المباراتين المتبقيتين لضمان تأهله إلى دور الـ 16.