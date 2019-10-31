إشادة دولية بنجاح دافوس الصحراء.. والصندوق الصناعي يعد بتحويل السعودية لمنطقة لوجستية

يشهد مشاركة رؤساء أكبر المصارف وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية

قال "راين بول"، الباحث في مؤسسة ستراتفور الأمريكية، لوكالة فرانس برس: إن نسخة العام الحالي لدافوس الصحراء "مغايرة جدًّا عن السنة الماضية"، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السعودية لنجاح المؤتمر، وتمكين قدراتها الاقتصادية في العالم.

وفي التفاصيل، يشارك في النسخة الحالية رؤساء أكبر المصارف العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق استثمار عالمية. ومن أبرز المشاركين في المنتدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، كما يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا في المؤتمر، وقادة أربع دول إفريقية أيضًا.

ويقود وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وفدًا أمريكيًّا بارزًا، يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره.

ومن بين الحاضرين أيضًا الرؤساء التنفيذيون لكل من مؤسستَي "بلاك ستون" و"سويفت بنك"، فيما يشارك مسؤولون كبار من مصارف أمريكية عملاقة، بينها "جي بي مورغن" و"بنك أوف أمريكا". ويعمل المصرفان على مشروع طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن الصندوق يعمل مع وزارة الصناعة بكل قوته لتمكين القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وثمَّن على هامش حضوره مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" المشارَكَة الدولية الواسعة التي سجَّلت نِسَب حضور عالية؛ لتكون مؤشرًا إيجابيًّا لمكانة السعودية، ونجاح رؤيتها الاقتصادية.

وقال المعجل: "إن الصندوق الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية بالسعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وإن الصندوق رفع رأس ماله من 40 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال سعودي بهدف خدمة القطاع الصناعي بالسعودية". لافتًا إلى أن الصندوق توسع مؤخرًا في نشاطاته وخدماته لتغطية المزيد من الخدمات الصناعية، وأن دور الصندوق أصبح يشمل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الصندوق أطلق منتجات "تنافسية" لتقديم حلول تمويلية واستشارية للطاقة المتجددة بهدف دعم الصناعة المحلية، وتعزيز قدرة المنتج السعودي على المنافسة في الأسواق العالمية.. مؤكدًا أن الصندوق يعمل مع وزارة الصناعة بكل قوته لتمكين القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وجعل السعودية منصة لوجستية عالمية.

وأشار المعجل إلى أن السعودية لها خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة، ويسعى إلى تقديم الدعم للاستفادة من الطاقة الشمسية. لافتًا إلى أن الصندوق أطلق نهاية سبتمبر الماضي برنامج "متجددة" بهدف دعم استخدام الطاقة المتجددة، وأن البرنامج يقدم حلولاً تمويلية، تصل إلى 50 %، وأن الصندوق يدرس حاليًا الطلبات التي قُدمت له من المصانع.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد أعلنت أن نحو 300 متحدث من 30 دولة، بينهم مسؤولون أمريكيون ورؤساء مصارف وصناديق مالية سيادية، يحضرون الحدث السنوي الذي يهدف إلى إبراز السعودية كوجهة استثمار ديناميكية.