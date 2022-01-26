"تطوير مكة" تعقد ورشة عمل "مشروع التوجُّه التنموي والمخطط الشامل بالطائف"

تستهدف صياغة الخطط التنموية بالمحافظة.. بمشاركة 28 جهة من القطاع الحكومي

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مدى يومين بمحافظة الطائف ورشة عمل لمشروع التوجُّه التنموي والمخطط الشامل بمحافظة الطائف، المتوائمة مع رؤية السعودية 2030، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان نائب رئيس المجلس.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لدور الهيئة في تفعيل مبادرة إعداد التوجه التنموي والمخطط الشامل لمحافظة الطائف، التي تعد أبرز وأهم المبادرات ضمن الخطة التنموية لمنطقة مكة المكرمة، وتهدف إلى توجيه التنمية الحضرية في المحافظة، وصياغة الخطط التنموية، وتحديد الميز التنافسية والمشاريع والمبادرات وأولوياتها، والحوكمة اللازمة لتنفيذها، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات والمقومات التي تمتاز بها المحافظة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع مخرجات استراتيجية المنطقة ورؤية السعودية 2030.

وتهدف الورشة إلى أهمية التنسيق مع الجهات كافة فيما بينها على المستوى التنموي؛ لضمان توحيد الجهود كافة، وتحقيق التكامل بين المشاريع كافة والجهات التنموية والتطويرية العاملة في محافظة الطائف.

واستعرضت الورشة من خلال حلقات النقاش خطط ومشاريع وأهداف الجهات المشاركة بالورشة، إضافة إلى النظرة العامة لمحافظة الطائف من خلال دراسة الوضع الراهن لنقاط الضعف والقوة ومقوماتها الفريدة، إضافة إلى التعريف بمشروع التوجه التنموي والمخطط الشامل للمحافظة، ومناقشة نطاق العمل المقترح، والجدول الزمني مع حوكمة المشروع المقترحة.

وخرجت حلقات النقاش بالعديد من الاقتراحات الخاصة بالرؤية والأهداف التنموية للمحافظة، إضافة إلى عدد من المبادرات. فيما ستعكف الهيئة في المرحلة المقبلة على دمج وتوحيد نتائج حلقات النقاش لتحديد صيغة موحدة لمشروع التوجه التنموي والمخطط الشامل لمحافظة الطائف؛ للوصول إلى خطة استراتيجية شاملة، تضمن تنمية شاملة ومتوازنة للمحافظة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بأن انعقاد هذه الورشة يأتي بدعم ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، اللذين يحرصان على أن يكون لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة دورها الحيوي والفاعل في تنمية المنطقة وازدهارها؛ الأمر الذي ينعكس على تنمية الإنسان والمكان من خلال توفير المتطلبات والخدمات المتكاملة كافة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن هذه الورشة تؤكد تفعيل مخرجات التوجه التنموي للهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يهدف إلى النهوض بالمنطقة وتنميتها من الجوانب كافة، الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط والبنية التحتية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة بالمحافظة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتكامل في خططها التنموية وأهدافها الاستراتيجية، وتوحيد الجهود بين هذه الجهات.