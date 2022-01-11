حائل.. حفل "سباق ميدان الفروسية 11" ينطلق غداً بمشاركة 68 جواداً

6 أشواط تتنوع على مسافات مختلفة خصص ثانيها لـ"مفتوح 2019"

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه الحادي عشر، لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة؛ بمشاركة 68 جواداً.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن السباق يتكوّن من ستة أشواط وعلى مسافات مختلفة "2000، و1400، و1200 متر".

وأضاف: "خصص الشوط الأول لمن ربحت سباقاً واحداً، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2019م، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح أفراس، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة المبتدئة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، فيما خصص الشوط السادس للدرجة الأولى حتى الثالثة".