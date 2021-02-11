كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

