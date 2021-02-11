كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

0

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 12:31 AM

إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة

كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

روما

1 246

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).

وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021