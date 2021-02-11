كورونا في إيطاليا.. 336 حالة وفاة و12956 إصابة جديدة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).
وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.
إجمالى الإصابات بلغ 2.67 مليون و 92338 فارقوا الحياة
سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 12956 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا (المستجد 19).
وتفصيلاً؛ أوضحت الصحة الإيطالية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.67 مليون إصابة, فيما بلغ عدد الوفيات 92338 حالة وفاة.