فيديو .. "جونسون" يتعرّض لموقف محرج ويلغي مؤتمراً صحفياً "عارٌ عليك"

هتافات وصرخات المحتشدين في لوكسمبورغ أجبرته على مغادرة المكان على الفور

"عارٌ عليك" .. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، في فيديو، فإن هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة.

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17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 11:07 AM

هتافات وصرخات المحتشدين في لوكسمبورغ أجبرته على مغادرة المكان على الفور

فيديو .. "جونسون" يتعرّض لموقف محرج ويلغي مؤتمراً صحفياً "عارٌ عليك"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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"عارٌ عليك" .. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، في فيديو، فإن هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة.

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