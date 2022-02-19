الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يريد "بوتين".. وأقترح أن نلتقي

طالب بجدول زمني لانضمام بلاده لـ"الناتو"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت: "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لهذا السبب أقترح أن نلتقي".



وطالب "زيلينسكي" بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وقال: "ما الذي يمكن للناتو القيام به؟ يمكنه دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة عبر تقديم جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها تحت مظلة الحلف".



وأضاف الرئيس الأوكراني: "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. ولا نملك أسلحة، ولكن لدينا الحق في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".