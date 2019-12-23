4 .. الرياض ترافق طريف والقريات في قائمة أدنى درجات حرارة بالمملكة

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: 3 مدن في المرتبة الأولى بـ 3 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن طريف والقريات وحائل سجلت اليوم أدنى درجات حرارة بالمملكة 3 درجات، وتلتها الرياض بـ4 درجات.

جاء ذلك بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.