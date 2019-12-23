4 .. الرياض ترافق طريف والقريات في قائمة أدنى درجات حرارة بالمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن طريف والقريات وحائل سجلت اليوم أدنى درجات حرارة بالمملكة 3 درجات، وتلتها الرياض بـ4 درجات.
جاء ذلك بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد حالة الطقس الرياض طريف القريات أدنى درجات الحرارة
المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: 3 مدن في المرتبة الأولى بـ 3 درجات
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن طريف والقريات وحائل سجلت اليوم أدنى درجات حرارة بالمملكة 3 درجات، وتلتها الرياض بـ4 درجات.
جاء ذلك بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.