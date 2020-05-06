"الصحة": 300 حالة "كورونا" اكتشفت عبر "موعد"

"العبدالعالي" يعلن إجراء 850 ألف اختبار بالتطبيق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إجراء 850 ألف اختبار عن طريق تطبيق "موعد"، متوقعاً أن يصل العدد إلى المليون في القريب العاجل.

وقال: وصل عدد المسجلين في التطبيق أكثر من 12 مليوناً، وتجاوزت أعداد المواعيد من خلال التطبيق عشرات الملايين.

وأضاف المتحدث: تم اكتشاف 300 حالة إصابة بالفيروس، وأسهم الوصول السريع إليها في منع انتشار الفيروس ووصوله إلى آلاف الأشخاص.