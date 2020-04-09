6.6 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم خلال أسبوع نتيجة إجراءات "كورونا"

تقدموا بطلبات للحصول على مخصصات بطالة

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة سجلت الأسبوع الماضي 6,6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة، وهو مستوى مرتفع تاريخيًّا للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقًا لـ"الحرة": يمثل هذا العدد تراجعًا طفيفًا مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت الطلبات فيه أكثر من 6,8 مليون.

ويقدر المحللون عدد الذين تقدموا بملفات لطلب مساعدات بين 29 مارس والرابع من أبريل، بخمسة ملايين شخص، لينضموا بذلك إلى حشد من الباحثين الجدد عن وظائف.

ويصطفّ الأمريكيون بالآلاف أمام وكالات التوظيف في البلاد، وفي ميامي بولاية فلوريدا اضطرّ مئات الأشخاص للانتظار ساعات ليتمكّنوا من تقديم ملف بعد توقف الموقع الإلكتروني المخصص بسبب العدد الهائل للطلبات.

واضطرّت الشركات الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب التراجع المباغت للنشاط التجاري، على وقع إجراءات العزل التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.