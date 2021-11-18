مسلحون يقتلون 3 عناصر من الأمن الإيراني بينهم ضابط

المواجهات بين الطرفين استمرت 24 ساعة

قتل ثلاثة من عناصر قوات حفظ الأمن الإيرانية بينهم ضابط برتبة عقيد، في اشتباك مع مجموعة مسلّحة في جنوب شرقي البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم "الخميس".

وبين قائد الشرطة في محافظة كرمان عبد الرضا ناظري، أن عناصر قوات الأمن اشتبكوا مع مجموعة من المسلحين خلال قيامهم بدورية في منطقة سهلّية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان – بلوشستان، بجنوب شرقي إيران؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أنه خلال المواجهة التي استمرت لنحو 24 ساعة، قضى ثلاثة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، وأصيب ستة آخرون بجروح.