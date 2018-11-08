"العقيلي": كلنا كسعوديين قلوبنا مجتمعة على حب هذا الوطن

هنأ أهل حائل بمناسبة الزيارة الملكية خلال اختتامه حلقة "تم"

اختتم الزميل خالد العقيلي تقديمه لحلقة أمس من برنامج "تم"، الذي تعرضه القناة السعودية، بكلمات وطنية هنأ فيها أهالي منطقة حائل بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمنطقة.

وقال العقيلي: "يا حظكم يا أهل حائل! دام ضيفكم الملك سلمان وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، أنتم أهل الكرم والعطاء والولاء لهذا البلد المبارك".

وأضاف قائلًا: "كلنا كسعوديين قلوبنا مجتمعة على حب هذا الوطن، نحميه ونفديه بأرواحنا وسنبنيه ونواصل مسيرة العطاء والتلاحم".

وزاد بقوله: "كما قال سمو ولي العهد: نحن مثل جبل طويق، وليس جبل طويق فقط؛ بل جبل راطا وجبل المنجور في حائل، كلنا جبال ما تهتز، جبال شامخة كسعوديين، ملتمين ومتعاضدين دوماً"، مختتمًا: "الله لا يغير علينا ويديم علينا الخير في أغلى بلد".