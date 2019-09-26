الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

‪ أكدت أنها خطوة جديدة لخفض طهران لالتزاماتها التي وقعت عليها في الاتفاق الدولي عام 2015

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل.. أظهر تقرير صدر عن الوكالة، الخميس، أن إيران انتهكت مجددًا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.

وكانت الوكالة الدولية أكدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازًا للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازًا آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" على الرغم من أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.