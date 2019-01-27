نفاد تذاكر مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا

أعلن مجلس أبوظبي نفاد التذاكر المجانية لمباراة المنتخبين الإماراتي والقطري،

فور طرحها بدقائق للجماهير الإماراتية من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتُقام المباراة غدًا الاثنين، في الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

وتم طرح التذاكر في مجلس أبوظبي الرياضي، وملعب هزاع بن زايد، وأندية

الوصل والفجيرة والشارقة والإمارات.

من جانبه أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الأرقام

المتداولة حول نسب التذاكر غير صحيحة، وتم توزيعها بالتساوي في كل منفذ.