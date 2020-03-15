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التقديم عبر الدخول على جدارة خلال الفترة من 27 رجب وحتى 2 شعبان

إمارة المدينة تعلن عن حاجتها لشغل وظائف إدارية للرجال والنساء

أعلنت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء، على المراتب: السابعة والرابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية.



وأوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف "جدارة"، خلال الفترة من 27 من الشهر الحالي إلى 2 من شهر شعبان.



وأضافت أن عدد الوظائف 17 وظيفة؛ تشمل وظائف: مهندس مدني وكاتب، محددة عددًا من الشروط؛ منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية للمرشحين.