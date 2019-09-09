رينارد: مباريات الافتتاح مهمة.. والتأهل لكأس العالم هدفنا

أكد أن لاعبي المنتخب السعودي يمتلكون الإمكانيات والذكاء

أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أهمية مواجهة منتخب اليمن مساء الغد في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال في المؤتمر الصحفي :"دائماً ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لكأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن".

وأضاف: لدى المنتخب السعودي لاعبون مميزون يساعدون أي مدير على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء.

وعن منتخب اليمن قال:" تابعت مباراته الأولى أمام منتخب سنغافورة ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد هناك مباراة سهلة لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم.



وختم حديثه بالقول:" التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لما في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من جهد".



