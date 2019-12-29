"هيئة تقويم التعليم والتدريب" تؤجل التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين

سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة لاحقًا

أكدت "هيئة التقويم والتدريب" تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين والإعلان عن مواعيد التسجيل لاحقًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": إنه "إشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 1441/04/19هـ حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481، وتاريخ 1440/10/09هـ، ليكون تاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م".

وعلى ذلك أعلنت الهيئة أنه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار رخصة المعلمين

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 08:00 PM

سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة لاحقًا

"هيئة تقويم التعليم والتدريب" تؤجل التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين

علي السحاري

الرياض

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أكدت "هيئة التقويم والتدريب" تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين والإعلان عن مواعيد التسجيل لاحقًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": إنه "إشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 1441/04/19هـ حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481، وتاريخ 1440/10/09هـ، ليكون تاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م".

وعلى ذلك أعلنت الهيئة أنه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

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هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار رخصة المعلمين

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