"الأرصاد" ينبّه الشرقية: أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل الحالة حفر الباطن.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.