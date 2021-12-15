وزير الرياضة "الفيصل" : الدعم السخي الذي تجده الأندية الرياضية من قِبل سمو ولي العهد كان أحد أهم الأسباب في حصد الإنجازات

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، وتحفيزه الكبير للرياضيين الذين حققوا الإنجازات ورفعوا راية المملكة عاليًا في مختلف المحافل العالمية والقارية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة استقبال سمو ولي العهد لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك بعد تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي: "يعد هذا الاستقبال الكريم من لدن سموه تجسيدًا واضحًا وجليًا على الدعم والاهتمام بالقطاع الرياضي وبكل الرياضيين واللذان أثمرا - بعد توفيق الله سبحانه - في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، والتي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف "الفيصل" : "الدعم السخي الذي تجده الأندية الرياضية من قِبل سمو ولي العهد، كان أحد أهم الأسباب وأبرزها - بعد توفيق الله - التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق التطلعات، وحصد الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية، وما استقباله –حفظه الله – لمنسوبي نادي الهلال إلا دليل واضح على هذا الاهتمام والدعم الكبيرين، وتكريم لكل من يُسهم في تحقيق المنجزات لهذا الوطن الغالي ورفع راية الوطن عاليًا".