"الصحة": تسجيل 120 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545243 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 219 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534062 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8579 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2602 والحالات الحرجة 723 حالة.

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 120 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545243 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 219 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534062 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8579 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2602 والحالات الحرجة 723 حالة.

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