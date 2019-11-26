"غرانت" يحطم رقمه القياسي في معرض الرياض للسيارات

استطاع بلوغ ارتفاع 19.49 متراً بسيارته ونال شهادة "جينيس"

حطم رجل المخاطر البريطاني تيري غرانت، الرقم القياسي العالمي، ونال شهادة "جينيس" لأعلى لفة سيارة هوت ويلز، في محاولته الأولى التي نفذها في معرض الرياض للسيارات.

ونفذ "غرانت" المحاولة وسط دعم كبير من زوار المعرض وفريقه الفني، حيث استطاع كسر رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2015م وكان بارتفاع 19 متراً، حيث استطاع هذه المرة بلوغ ارتفاع 19.49 متراً، وبذلك يصبح مجدداً صاحب أطول لفة بالسيارة في العالم.

ويقود تيري غرانت سيارة جاغوار إف بيس، صنعت بمواصفات خاصة لخوض هذا التحدي، حيث تم تخفيف وزنها، وإزالة قطع الكماليات لتتمكن السيارة من إكمال لفة هوت ويلز دون عوائق، وهذا ما تحقق في تجربته الأولى في #موسم_الرياض.

وكانت منطقة "معرض الرياض للسيارات" قد دشنت فعالياتها يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وستستمر في استقبال الزوار حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.