مدربو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. التوانسة الأكثر وسعودي وحيد

أكثر من نصف المدربين يطلون للمرة الأولى بالدوري

تترقب الجماهير السعودية انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، غداً الخميس، مسابقة الدوري الأشرس والأمتع والأجمل في الوطن العربي بلا أدنى منافسة.

النصر بطل الدوري يسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، وسط منافسة ستكون مشتعلة مع الهلال والأهلي والاتحاد والشباب وآخرين.

سعت الفرق السعودية لتجديد الدماء، سواء بضم لاعبين جدد أو مدراء فنيين بدلاً من سابقيهم، وفي التقرير التالي نرصد نبذة بسيطة عن مدربي الأندية السعودية في الموسم المقبل:

البرتغالي روي فيتوريا "النصر"

المدرب البرتغالي الشهير، من مواليد عام 1970، انضم للنصر في الموسم الماضي، وكان الفريق متأخرًا عن الهلال بست نقاط، لكنه استطاع أن يتقدم عليه بعد ذلك ويحقق لقب الدوري.

الروماني رازفان لوتشيسكو "الهلال"

يبلغ من العمر 50 عامًا سبق له تدريب العديد من الأندية؛ مثل: براشوف، رابيد بوخارست، ودرّب أيضًا المنتخب الروماني، وهو ابن المدرب الروماني المشهور مرتشيا لوتشيسكو، كانت بدايته مع الهلال موفقة؛ إذ نجح في قيادة الزعيم نحو التأهل لدور الـ8 في مسابقة دوري أبطال آسيا.

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش "الأهلي"

المدرّب يبلغ من العمر 65 عامًا، وسبق له تولّي القيادة الفنية لنادي الاتفاق، كما تولى تدريب أندية ديامو زغب، وشاندونغ الصيني، والمنتخب الإيراني، لكنه في مستهلّ مبارياته مع الفريق خرج من بطولة دوري أبطال آسيا لمصلحة الهلال.

التشيلي خوسيه ليس سييرا "الاتحاد"

يبلغ من العمر 50 عامًا، استنجدت به إدارة الاتحاد السابقة لإنقاذ الفريق في وقت حرج من الموسم الماضي قبل نهايته بأسابيع قليلة، وكان على قدر المسؤولية؛ إذ نجح في الإبقاء على الفريق في الدوري، علمًا بأن تلك الفترة هي الثانية له في قيادة العميد، سبق له تدريب أندية كولوكولو التشيلي، شباب الأهلي الإماراتي.

الأرجنتيني خورخي الميرون "الشباب"

يبلغ من العمر 48 عامًا، يتواجد في المسابقة السعودية للمرة الأولى، سبق له تدريب أندية لانوس الأرجنتيني، وأتليتكو ناسيونال الكولومبي، وسان لورينزو الأرجنتيني.

التونسي محمد الكوكي "ضمك"

لم يسبق له التواجد في الكرة السعودية من قبل، وكان يدرب في تونس، لكن له تجربتان خارج البلاد مع أهلي شندي والمريخ السودانيين، كما درب في تونس أندية: مستقبل قابس، ونجم المتلوي، ومستقبل المرسى، والملعب القابسي، والملعب التونسي.

التونسي إسكندر القصري "العدالة"

سبق للمدرب أنْ خاض تجارب ناجحة، سواء كمدرب أول، وخصوصًا مع الاتحاد المنستيري، واتحاد تطاوين، أو كمساعد مع الترجي الرياضي التونسي.

التونسي عبدالرزاق الشابي "أبها"

سبق له التواجد في الكرة السعودية عبر بوابات القادسية والتعاون والقيصومة، قبل أن يستقر به المطاف مع أبها في دوري المحترفين.

باولو سيرجيو "التعاون"

سبق له التواجد في القيادة الفية لنادي الاتفاق قبل أن ينتقل منه إلى أكاديميكا كويمبرا البرتغالي، ومنه إلى دبا الفجيرة الإماراتي ثم التعاون.

الروماني دانيال أيسايلا "الحزم"

يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي بعدما حقق نتائج جيدة مع الفريق، وسبق له الحصول على لقب أفضل مدرب في الدوري في أحد الأسابيع.

الألباني بيسنيك هاسي "الرائد"

يبلغ من العمر 47 عامًا، ويقود الرائد للموسم الثاني على التوالي، وكان قريباً من التوقيع مع نادي خورفكان الإماراتي لقيادة الفريق في موسمه الأول بدوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

التونسي فتحي الجبال "الفتح"

الأقدم في الدوريي السعودي بين كل المدربين الموجودين حاليًّا، تواجد في الكرة السعودية منذ عام 2007 مع نجران، ثم تولى قيادة هجر والفتح وعجمان والشباب والأهلي والشحانية القطري والصفاقسي التونسي.

البرتغالي خورخي سيماو "الفيحاء"

يبلغ من العمر 43 عامًا، انضم للفيحاء بعدما أنهت إدارة فريق بوافيستا البرتغالي تعاقده بسبب سوء النتائج، علمًا بأنه درب العديد من الفرق مثل براجا وتشافيس وباسوش فيريرا وبيلينينسش.

الكرواتي ماريو كفيتانوفيتش "الوحدة"

سبق له الحصول على لقب أفضل مدرب في كرواتيا، بعد تحقيق لقب الدوري مع نادي دينمو زغرب في عام 2018.

السعودي خالد العطوي "الاتفاق"

المدير الفني السابق لمنتخب الشباب السعودي، نجح في تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا، والذي احتضنته إندونيسيا العام الماضي 2018، علمًا بأنه رحل عن منتخب الشباب بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم للشباب الذي أقيم في بولندا مؤخراً.

البرازيلي شاموسكا "الفيصلي"

واحد من أفضل مدربي الدوري السعودي الموسم الماضي، سبق له تولي المهمة الفنية بصورة مؤقتة لإنقاذ لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يحقق المراد مع الفريق، وسبق له تدريب العربي والجيش القطريين.