"الصحة": تسجيل 230 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358102 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 368 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 347881 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5930 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4291 والحالات الحرجة 607 حالة.