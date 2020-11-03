أبها يكشف عن مدة غياب مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرج

أعلن نادي أبها عن إصابة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي السويدي كارلوس ستراندبيرج بتمزق في العضلة الخلفية سوف تبعده عن الملاعب ما بين 10- 15 يـوماً.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم قال فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم كارلوس ستراندبيرج عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسوف تستغرق مدة الشفاء من 10 - 15 يـوماً".

وكان ستراندبيرج قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام الاتفاق ليتم استبداله عند الدقيقة 30 من زمن المباراة ويحل بدلاً عنه معاذ عفانة.

يشار إلى أن اللاعب انضم لصفوف أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية وقد شارك في مباراتي الفريق الماضيتين أمام الهلال والاتفاق وسجل هدفاً واحداً.