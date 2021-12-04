متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة من الوكيل؟.. الإجابة عند "الحسين"

متحدث التجارة: هذا أكثر سؤال ورد إلى الوزارة هذا الشهر.. الحالات ثلاث

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر سؤال ورد إلى الوزارة هذا الشهر كان يتعلق بالحالات التي يحق للمستهلك فيها الحصول على سيارة بديلة من الوكيل الذي اشتراها منه.

وقال "الحسين": يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة في عددٍ من الحالات، منها أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، أو إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري أو ذات الطلب النادر في مدة تزيد على 14 يوماً.

وأضاف: الحالة الثالثة هي إذا لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه مع المستهلك لتقديم خدمات الصيانة.

وأردف: إذا حدث أيٌّ من الحالات الثلاث يلتزم الوكيل بتوفير سيارة بديلة من الفئة نفسها، أو بتعويض المستهلك بمبلغ مالي يعادل قيمة السيارة وقت الشراء قسمة 400 مضروباً في عدد أيام التأخير.

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