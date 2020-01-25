"الحرس الوطني" يتيح لمنسوبيه الحصول على الخدمات بـ"ضغطة زر"

"العمري": إطلاق تطبيق يخدم برامج "واجب" و"حسن"

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن إطلاق تطبيق يخدم جميع منسوبيه بمجرد "ضغطة زر"، مما يسهل عليهم الحصول على الطلب دون العناء، للتوجه للإدارات المعنية بهدف سرعة الإنجاز وضمان الجودة.

‏وقالت الوزارة لمنسوبيها: يمكنكم تحميل التطبيق والتعرّف على الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة عبر الروابط:

‏الآيفون

https://apps.apple.com/sa/app

‏الأندرويد

https://play.google.com/store/apps

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد بن إبراهيم العمري، أن التطبيق يتيح للمنسوبين الاستفادة بشكل أكبر من خدمات برنامج "واجب"، وذلك لتقديم عروض وتخفيضات خاصة، وأيضاً برنامج "حسن" المختص في تقديم بلاغات الصيانة في المدن السكنية، وتطبيقات الشؤون الصحية لتقديم الخدمات للمستفيدين.

‏وأشار "العمري" إلى أن التطبيق سيستمر في تحديث وإضافة خدمات جديدة وتحسين أدائه بشكل دائم.