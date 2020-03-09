وزيرا التعليم والاتصالات يبحثان مجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد

على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس

بحث وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحة، آليات التفعيل والتواصل للجهود التكاملية المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات، لدعم منظومة "التعليم عن بُعد"، خلال فترة تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العام والجامعي والفني الحكومي والأهلي، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر وزارة التعليم تقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية بحسب إمكانات كل طالب؛ لضمان سير العملية التعليمية، وأهمية توفير خدمات الإنترنت لروابط قنوات ومنصات البث المعلنة للتعليم عن بُعد في المدرسة الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، وعمادات ومراكز التعليم عن بُعد في الجامعات.

كما بحث وزيرا التعليم والاتصالات محتوى الرسائل التوعوية والتثقيفية مع المستفيدين، ومجالات التنسيق في دعم خطط التعليم عن بُعد على مستوى الجامعات وإدارات التعليم والمدارس.