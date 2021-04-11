أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير

أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير، وبذلك سيكون غداً الاثنين المتمم لشهر شعبان.

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

وأوضحت أنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.