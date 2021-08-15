صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية

قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".
كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.
حاكم المدينة: كان هذا السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين
قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".
كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.