لتستعيد لونها الأصلي.. تنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق بالرياض

الأمانة: بهدف تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات وخلال فترة 6 أشهر

قالت أمانة الرياض إن فرقها قامت بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر.

وأضافت موضحة أنه بهدف "تحسين المظهر العام ورفع كفاءة الطرقات، فقد قامت #أمانة_منطقة_الرياض بتنظيف ٢١٥ ألف متر مربع من خطوط الطرق الأرضية خلال ٦ أشهر لتستعيد لونها الأصلي ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية.