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"سبق" وثَّقت جانبًا من التشوُّه البصري في الموقع لليوم الثاني على التوالي

طفح وتسرُّب مياه يثيران استياء مرتادي نادٍ رياضي شرق العاصمة المقدسة

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ناشد أهالي حي الشرائع ومرتادو شرق العاصمة المقدسة الجهات ذات العلاقة ضرورة متابعة أحد الأندية الرياضية؛ بسبب التشوه البصري والصحي، الذي اعتادوا وجوده في الحي بسبب طفح المجاري فيه بين فترة وأخرى.



وطالب مرتادو النادي بضرورة حرص إدارة النادي على سحب المياه الآسنة، وعدم تركها بهذه الطريقة مسببة روائح آسنة وكريهة، ومعالجة تسرب للمياه الذي بدوره امتد في الشارع مكونًا تجمعًا للمياه.



"سبق" وثَّقت جانبًا من ذلك التسرب والتشوه البصري في الموقع لليوم الثاني على التوالي دون تدخُّل من إدارة النادي لعلاج الطفح، أو متابعة من الجهة الإشرافية لمثل هذه المخالفات.