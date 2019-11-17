"سبق" تنفرد بصور حصرية للدرعية قبل انطلاق موسمها

نجحت سبق في التقاط صور جوية خاصة للدرعية وهي تستعد لإطلاق موسمها الممتلئ بكثير من الأحداث الرياضية العالمية.



وتُظهر الصور المحافظة التاريخية وهي تتحول للوحة جمالية تبدو معها مكتملة في تجهيزاتها قبل 4 أيام فقط من تدشين موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، والذي يشهد هذا العام العديد من الأحداث الرياضية العالمية تبدأ بسباق فورمولا إي يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري، يعقبه ترقب العالم للنزال التاريخي في نهائي الملاكمة 7 ديسمبر، ثم مواجهات التنس الساخنة، فيما ستحضر الفروسية بمنافسات دولية.



في الوقت الذي ستحقق فيه واحة الدرعية جذبًا كبيرًا للزوار بما تحمله من تنوع كبير، حيث تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف إلى تكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل نقطة بداية أمجاد هذا الوطن الغالي وموطن ملوكها وأبطالها، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.



وتنقسم واحة الدرعية إلى أربع مناطق رئيسة: "الطبيعة"، "الخيال"، "الانعكاس"، "الاندفاع" - وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمنح الضيوف تجربة حافلة بالمرح، وتقدم للعائلات موقعاً مميزاً للاجتماع وممارسة الأنشطة المسلية، وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع في المملكة.