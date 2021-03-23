المجلس الأممي لحقوق الإنسان يدين إيران لعدم تعاونها مع الآليات الدولية

أعرب عن القلق البالغ إزاء عدم سماح طهران لمقررها بزيارة البلاد

أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إيران على عدم تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعدم تطبيقها لقرارات المجلس وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب المجلس في دورته الـ 46 المنعقدة في جنيف عن القلق البالغ إزاء عدم سماح إيران لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد ومنعه من القيام بولايته ومهامه التي تم تمديدها لست سنوات بقرار من المجلس.