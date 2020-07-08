مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدمات لـ170 ألف مراجع

خلال النصف الأول لـ2020.. وفق الإحصاءات الصادرة عنه

قدّم مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة خدمات طبية متكاملة لـ 170,221 مراجعاً في عدد من التخصصات والأقسام الطبية في المستشفى والمراكز التابعة لها خلال النصف الأول من العام 2020 حسب الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء في المستشفى.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر؛ أن عدد المراجعين الذين زاروا قسم الطوارئ بلغ 60,152 مراجعاً، إضافة إلى 67,096 مراجعاً استفادوا من الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية وبما تحتويه من تخصصات عديدة ودقيقة.

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُُجريت 2193 عملية، كما استفاد 13,520 من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي، وأجرى أكثر من 908,852 فحصاً مخبرياً و56,620 إجراء إشعاعياً شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات، وصرف 267,882 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها.

وعن المراكز التابعة للمستشفى أكد الدكتور "حسين" أن مركز الأسنان التخصصي تمكّن من استقبال 16,508 مراجعين خلال العام، فيما أجريت أكثر من 20,530 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى، وزار مركز الغدد الصماء والسكري 20,580 مراجعاً، وأكثر من 2759 مراجعاً لمركز الأورام وأمراض الدم، كما عمل قسم الرعاية المنزلية على زيارة 3126 مريضاً في منازلهم خلال ستة أشهر، مقدماً الخدمات الطبية المناسبة.