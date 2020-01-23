7 تصرفات حين انفجار أحد إطارات المركبة أثناء القيادة.. تعرف عليها

إحصائية: 3 ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسببها

وضعت الإدارة العامة للمرور، سبع نصائح من شأنها أن تحمي المركبة من حوادث الانقلاب، وتساهم في سلامة قائد المركبة والركاب، وذلك حين انفجار أحد الإطارات فجأة أثناء السير، خاصة أثناء السرعة.

وأول تلك النصائح هي: إحكام القبض على عجلة القيادة، مع عدم ضغط المكابح، ورفع القدم عن دواسة البنزين، ثم التأكد من خلو الطريق إلى اليمين قبل الاتجاه بالمركبة للاستعداد للوقوف.

وخامس التصرفات الواجب اتباعها عند انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة، هو توجيه المركبة تدريجياً إلى جانب الطريق، ثم إيقافها في مكان آمن، وأخيراً تشغيل إشارة الطوارئ (الفلشر).

يذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق، وكذلك إحصاءات سابقة صادرة من الإدارة العامة للمرور، أكدت ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، بواقع ثلاث ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات، حيث ارتفعت الوفيات المرورية بسبب الإطارات 69%، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وكذلك زيادة بنحو 28% في أعداد المصابين في ذلك النوع من الحوادث للفترة ذاتها.