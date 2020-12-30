هيئة حقوق الإنسان تقدّم 1000 كسوة شتوية للسجناء المحتاجين

بالتنسيق مع "تراحم" ضمن مبادراتها وتفعيلًا لدور الشراكات

ساهمت هيئة حقوق الإنسان بتقديم أكثر من (1000) كسوة شتوية إلى السجناء المحتاجين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، ضمن مبادراتها، وتفعيلاً لدور الشراكات مع الجهات الأخرى.

يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان وفق نظامها تعمل على عقد عدة شراكات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، وقد قامت مؤخراً بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع (تراحم) للتوعية بحقوق السجناء ودعم ذلك من خلال عدة مبادرات.

هيئة حقوق الإنسان

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 04:27 PM

بالتنسيق مع "تراحم" ضمن مبادراتها وتفعيلًا لدور الشراكات

هيئة حقوق الإنسان تقدّم 1000 كسوة شتوية للسجناء المحتاجين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ساهمت هيئة حقوق الإنسان بتقديم أكثر من (1000) كسوة شتوية إلى السجناء المحتاجين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، ضمن مبادراتها، وتفعيلاً لدور الشراكات مع الجهات الأخرى.

يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان وفق نظامها تعمل على عقد عدة شراكات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، وقد قامت مؤخراً بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع (تراحم) للتوعية بحقوق السجناء ودعم ذلك من خلال عدة مبادرات.

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هيئة حقوق الإنسان

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