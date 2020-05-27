في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا

وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

فيروس كورونا الجديد

0

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:06 AM

وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا

في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 340

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020