في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا

وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.