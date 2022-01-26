الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تُصدر تقريرها السنوي 2021

يتضمن ملخصًا لأهم الفعاليات والزيارات الميدانية وورش العمل وحملات التوعية

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقريرها السنوي للعام 2021، الذي يجسّد البرامج والأنشطة المنفذة خلال العام المنتهي لتحقيق تطلعات أعضاء المنظمة من الجمعيات الوطنية العربية، بما يضمن النهوض بدورها ‎الإنساني والإغاثي في مساعدة المحتاجين وضحايا الكوارث والأزمات في منطقتنا العربية.

ويتضمن التقريرُ الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، ملخصًا لأهم الفعاليات والزيارات الميدانية، وورش العمل التي تمت خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حملات التوعية حول الجوائح والكوارث التي شهدتها المنطقة العربية والعالم مثل جائحة كورونا أو كوارث كالزلازل، والفيضانات، والحرائق.

ويُعد التقرير السنوي مقياسًا لتحقيق الخطط المبرمجة من أجل تجويد العمل الذي تم إنجازه، وتدارك النقائص في البرامج التي لم تُنَفَّذ كما كان مأمولًا لها.