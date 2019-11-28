إعادة فتح "عقبتي حزنه والأبناء" بعد إغلاقهما لعدة ساعات

أغلقت احترازياً بعد تساقط الصخور بسبب السيول

أعادت الجهات الأمنية ذات العلاقة فتح "عقبة الأبناء" بمحافظة بالجرشي و"عقبة حزنه" بالباحة للمسارين بعد إغلاقهما احترازياً.

ونتج عن الأمطار والسيول اللتين شهدتهما منطقة الباحة تساقط صخور، وتدخلت الجهات الأمنية وأغلقت عقبة الأبناء وعقبة حزنه لعدة ساعات، وبعد إزالة المخلفات أعادت فتحهما مرة أخرى.

فيما لا تزال فرق النقل والجهات ذات العلاقة تباشر أعمالها في عقبة ذي منعا، والتي لا تزال مغلقة بسبب السيول المنقولة أسفل العقبة.