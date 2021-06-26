الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز

دمر آلية عسكرية للميليشيا شمال المدينة

قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني شمال غرب مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل من شارع الخمسين في المدينة، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت عربة تابعة للميليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، مما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:00 PM

دمر آلية عسكرية للميليشيا شمال المدينة

الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين خلال تسلل فاشل في تعز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني شمال غرب مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل من شارع الخمسين في المدينة، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت عربة تابعة للميليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها، مما أسفر عن تدميرها، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

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