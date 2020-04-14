الأردن يقرر منع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان

في إطار جهود مكافحة كورونا

أعلنت الأردن أنه تقرر منع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان في إطار جهود مكافحة كورونا.

وكان عضو لجنة الأوبئة الوطنية في إربد الأردنية، وائل الهياجنة، أكد خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

وقال الهياجنة، إن "البرتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في الرمثا وإربد".

وأضاف أن "مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسة التي انتشر بها كورونا كعرس إربد وعمارة طلبة 48 والرمثا مضى عليها أكثر من أسبوعان دون ظهور نتائج إيجابية (مصابة) لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم".

ورجح الهياجنة خروج 4 حالات شفاء جديدة من مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء، ما يعني انخفاض الحالات المتبقية في المستشفى إلى 28 حالة فقط.

ولفت إلى إجراء ما يقارب من 6 آلاف فحص ومسحة مخبرية، مؤكدًا أن فرق الاستقصاء الوبائي التي تعمل في الشمال وعددها 25 فريقًا انتشرت في ألوية إربد المختلفة وعدد من مناطق محافظات الشمال ضمن خطة أخذ العينات العشوائية.

ولم يستبعد الهياجنة اتخاذ قرار لاحق من قبل خلية إدارة الأزمة بعزل محافظة إربد عن باقي المحافظات.