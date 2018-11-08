شاهد.. "يا محمد يا قلبي أنت" هكذا استقبل شاب حائلي ولي العهد بطريقته العفوية

لاقى المقطع انتشارًا واسعًا وسط استحسان متابعي وسائل التواصل الاجتماعي

"يا محمد يا قلبي أنت" هكذا استقبل أحد الحضور الشباب في حفل أهالي حائل، مساء أمس الأربعاء ، بالمغواة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

وظهر ترحيب الشاب، بصوت واضح وجهوري وعفوي أثناء أخذ سموه مكانه في المنصة.

ونقلت عفوية الرسالة التي أوصلها الشاب، والتي تمثل كل مواطن حائلي، مشاعر أبناء المنطقة تجاه سمو الأمير الشاب.

ولاقى مقطع الفيديو الذي تم اقتصاصه من الحفل الرسمي المنقول على القناة الإخبارية السعودية انتشارًا واسعًا وسط استحسان متابعي جميع وسائل التواصل الاجتماعي.