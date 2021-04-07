بعد قليل.. كلمة للعاهل الأردني على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد

أفادت قناة المملكة الأردنية بأن الملك عبدالله الثاني سيوجه كلمة إلى الأردنيين بعد قليل.

تأتي هذه الكلمة على خلفية التطورات الأخيرة في الأردن.

وهذه أول كلمة للملك منذ اندلاع الأزمة التي أعقبت اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير وشخصيات أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة، تم على إثرها اعتقال عدد من الأشخاص، ووضع الأمير قيد الإقامة الجبرية.