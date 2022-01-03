ضحايا كورونا في 3 دول.. 73 وفاة ببريطانيا و36 حالة بكوريا الجنوبية و29 بمصر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت بريطانيا 137583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و73 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، الليلة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 13235401، والوفيات 148851.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2993 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفاً و207 حالات، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه تمّ تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 29 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 387159؛ من ضمنهم 321568 حالة تمّ شفاؤها، و21797 حالة وفاة.