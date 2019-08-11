قوات التحالف المشتركة تعترض وتُسقط طائرة بدون طيار "مسيَّرة" باتجاه المملكة

أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء أمس الأحد من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبِّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.. كما أن استمرار تبنيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها.

مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.