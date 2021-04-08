عملية خطيرة ومعقدة بمكة.. إنقاذ ثلاثينية من أورام عدة بعضها "خبيث"

تجهيزات خاصة بالمدينة الطبية وفريق مختص في تخصصات مختلفة

أنقذ فريق تخصصي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلاً بمركز الجراحات التخصصية، سيدة بمنتصف العقد الثالث من العمر، عقب معاناتها من أورام متعددة بالغدد الصماء صاحبها ارتفاع مستمر بضغط الدم، في عملية خطيرة وبالغة التعقيد.

واستقبلت المدينة الطبية المريضة، والتي كانت تعاني من ارتفاع دائم لضغط الدم، وتم عمل عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية، والتي أظهرت نتائجها وجود ما يسمى بورم القواتم في كلتا الغدد الكظرية بالجانبين، إضافةً إلى ورم بالغدة الدرقية وورم آخر ممتد إلى الفص الأيسر من الكبد، كما تبين وجود ارتفاع في نسبة هرمون الكالستونين والأدرينالين والنورادرينالين؛ حيث تم أخذ خزعة من ورم الغدة الدرقية، وتبين أنه من النوع الخبيث.

ونظراً لعدم استقرار ضغط الدم لدى المريضة، قام فريق متخصص من قسم التخدير بقيادة الدكتورة سمية مليباري بتحضير المريضة قبل دخولها غرفة العمليات بأيام بالتعاون مع أطباء الغدد الصماء حيث استغرق تجهيز المريضة في غرفة العمليات قبل إجراء العملية ساعتين وذلك يعود لضمان عدم ارتفاع ضغط الدم المفاجئ اثناء الجراحة.

وقام الفريق الجراحي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني والدكتور عماد الشريف والفريق المساعد المكون من الدكتورة رؤى والدكتور سالم والدكتورة سوسن والدكتورة بنان من إجراء العملية الجراحية، والتي كانت في غاية الدقة؛ وذلك باستئصال الغدة الكظرية اليمنى، ومن ثم الغدة الكظرية اليسرى تبعها استئصال جزء من الفص الأيسر للكبد بمساعدة من الدكتور فادي البدوي.

وتعرضت المريضة خلال الجراحة لتذبذبات في ضغط الدم، مما ضاعف من خطورة العملية، ولكن بفضل من الله ثم بخبرة الكادر الطبي من التخدير والتمريض تم السيطرة على ضغط الدم وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح التام بمتابعة مستمرة من رئيس مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني، حيث مكثت المريضة عدة أيام بالعناية المركزة، حتى تماثلت للشفاء، وأخرجت لمنزلها ولله الحمد حيث تقرر إجراء استئصال الغدة الدرقية في مرحلة لاحقة بإذن الله.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ، وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.