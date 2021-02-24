"سبق" في جولة بمجمع إرادة بتبوك.. جهود جبارة باستخدام أساليب العلاج الحديثة

مراحل تأهيلية لمدة 9 أشهر لمن وقعوا في فخ الإدمان ومرضى الاضطرابات السلوكية

قامت "سبق" بجولة بمجمع إرادة للصحة النفسية بمنطقة تبوك، حيث رصدت خلالها تكاتفاً كبيراً من الأطقم العاملة بالمجمع، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على أعلى المستويات، ليتضح الأمر جلياً وتتكشف العوامل التي ساعدت المجمع لتحقيق قفزات مميزة في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة وإطلاق عديد المبادرات.

"سبق" تأخذكم في جولة على أقسام المجمع لتسليط الضوء على هذا الصرح العظيم الذي يحتوي على 200 سرير، وكذلك الجهود الجبارة المقدمة من منسوبيه.

مركز اضطرابات النمو والسلوك

ويقدم المركز الخدمات التخصصية عن طريق استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص والعلاج والتدخل المبكر والتدريب والتأهيل لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال بشكل متكامل وجودة عالية.

كما يستقبل المركز الحالات التي تعاني من طيف التوحد والنطق والتخاطب والاضطرابات السلوكية، بالإضافة إلى حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه ومتلازمة داون، وكذلك التأخر العقلي والتأخر النمائي الشامل.

إدارة مكافحة المخدرات بمجمع إرادة

هنا يتم تقديم الخدمة الأسرية العلاجية حول تعاطي المخدرات والإدمان بالتنسيق بين ذوي الذين سقطوا في آفة الإدمان ويشكلون خطراً على أنفسهم وكذلك على أسرهم وبين الجهة العلاجية بالمجمع، وتعمل مكافحة المخدرات بمجمع إرادة على نقل هذه الحالات الخطرة لعلاجهم بسرية تامة دون ملاحقتهم قانونياً وفقاً للمادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي نصها (لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه).

برنامج الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق

يعمل منزل منتصف الطريق على ثلاث مراحل علاجية وتأهيلية لمدة تسعة أشهر، وأولى هذه المراحل مرحلة الاستبصار، وتعني التعرف على المشكلة واكتشاف الذات.

وفي المرحلة الثانية تأتي مرحلة تعديل الوضع، ويتم من خلالها التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي وتبلغ مدته ثلاثة أشهر.

وتأتي المرحلة الثالثة، وهي الاندماج وتعني اندماج المستفيد الفعلي مع أسرته والمجتمع والتمهيد للعودة إلى عمله السابق إن وجد، أو البحث عن وظيفة وتشجيعه وتأهيله للاعتماد على نفسه للعودة إلى الحياة الطبيعة ليصبح فرداً فعالاً في المجتمع مستمتعاً بالحياة من دون التعاطي.

العيادات الافتراضية

وضمن جهود المجمع لخدمة المرضى، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، فقد تم تدشين العيادة الافتراضية للكشف عن المرضى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي للوصول إلى المرضى دون تكبد عناء المراجعة في ظل التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس بالإضافة لتقديم الاستشارات وتوصيل العلاج.

يذكر أن قسم الرعاية اللاحقة (المستمرة) ومنزل منتصف الطريق لعلاج وتأهيل الإدمان في مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك قد قام بتفعيل البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعمل جلسات البيئة العلاجية الجماعية من خلال المشاركات الصوتية وكذلك عمل الجلسات الفردية مع المعالجين المتابعين لكل حالة على حدة وكذلك التواصل الأسري من خلال الاتصال الصوتي.



كما أقام المجمع في أكتوبر الماضي، حفلاً بمناسبة تخريج 14 مستفيداً من المستفيدين من قسم منزل منتصف الطريق وهي الدفعة الأولى ممن أتموا جميع المراحل العلاجية والتأهيلية والتدريبية ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.