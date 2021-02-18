شاهد.. أمطار ديمية تُسيل الأودية بشقراء والمجمعة والزلفي والغاط

هطلت فجرًا واستمرت للصباح.. أجواء ربيعية والسماء ملبدة بالغيوم

هطلت أمطار ديمية متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات "شقراء والمجمعة والزلفي والغاط"، أجرت عددًا من الأودية والشعاب.

وتتابعت الأمطار الديمية المتوسطة على أجزاء من تلك المناطق منذ فجر اليوم، جرت على إثرها أودية الحثاقي والأرطاوية والبتراء في القاعية شمال شرق محافظة المجمعة.

فيما جرى عدد من الأودية والشعاب في محافظتي الزلفي والغاط، كوادي القويرة ومرخ وسمنان، كما جرت صباح اليوم بعضُ الشعاب في محافظة شقراء ومراكزها؛ فيما جرى وادي الخويش الجنوبي شمال مركز أشيقر والأودية والشعاب جنوب أم حزم.

هذا وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، في أجواء ربيعية جميلة تميل إلى البرودة.