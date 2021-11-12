فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و277 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

