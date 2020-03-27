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بعد استجلاب هندي ليحلق له في منزله ونشر فيديو عبر مواقع التواصل

شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".