شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

بعد استجلاب هندي ليحلق له في منزله ونشر فيديو عبر مواقع التواصل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

القصيم شرطة القصيم الحلاقة فيروس كورونا الجديد

19

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 08:11 PM

بعد استجلاب هندي ليحلق له في منزله ونشر فيديو عبر مواقع التواصل

شرطة القصيم تقبض على مواطن ومقيم خالَفَا الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القصيم

9 9,248

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا في منزله أحد العمالة الوافدة (هندي الجنسية) ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا؛ في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

القصيم شرطة القصيم الحلاقة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020